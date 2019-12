Patrões e sindicatos decepcionados com a proposta de Orçamento do Estado

Patrões e sindicatos disseram ao presidente que estão desiludidos com a proposta de Orçamento do Estado.



Foi uma maratona de reuniões no Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa passou o dia a ouvir a opinião dos parceiros sociais sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.



As centrais sindicais mostram-se desiludidos e querem mais para os trabalhadores e pensionistas.



Os patrões vêem sinais positivos na proposta de orçamento, desde logo a projeção de excedente orçamental. Mas esperavam mais medidas para as empresas.