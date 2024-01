Paulo Cafôfo: "Não podemos ter um país com duas medidas"

Paulo Cafôfo, presidente do PS Madeira, insiste que Miguel Albuquerque não tem condições para continuar à frente do Governo e que só a eleição de um novo governo regional permitirá "repor a confiança nas instituições".

"Não podemos ter um país com duas medidas", assinala Paulo Cafôfo em declarações à RTP3, recordando o que aconteceu com o Governo da República.



"O primeiro-ministro demitiu-se e o PS achou, por haver um governo de maioria absoluta, que poderia outra pessoa substituir António Costa. Essa solução foi recusada, dissolveu-se a Assembleia da República e convocou-se eleições", sublinha o líder socialista.



Paulo Cafôfo insiste que não pode haver "dois pesos e duas medidas" e considera ainda que há a agravante deste governo regional depender de um acordo de incidência parlamentar com o PAN, que agora "puxou o tapete" a Miguel Albuquerque.



Refere ainda que o Governo está "podre" ao fim de várias décadas de liderança do PSD na Madeira e que inquérito em curso "envolve todo um regime".