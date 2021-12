Paulo Colaço derrota Morais Sarmento e mantém-se presidente da Jurisdição

A lista do atual presidente do Conselho Nacional de Jurisdição do PSD, Paulo Colaço, foi a mais votada pelos delegados ao Congresso, derrotando a apoiada por Rui Rio, encabeçada por Nuno Morais Sarmento, disseram à Lusa fontes sociais-democratas.