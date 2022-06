Paulo Mota Pinto deixa liderança da bancada parlamentar do PSD

Paulo Mota Pinto vai deixar a liderança da bancada parlamentar do PSD e Joaquim Miranda Sarmento vai candidatar-se ao lugar. O atual líder da bancada do maior partido da oposição reforçou no parlamento que estava disponível para continuar no cargo para mais uma sessão legislativa, mas tal não vai acontecer.