"Paulo Portas está a gerir o silêncio"

Foto: RTP

Na hora da despedida do Parlamento, o deputado centrista Nuno Magalhães, que liderou a bancada do CDS durante oito anos, confessa que não esperava tamanho desaire eleitoral.

Nuno Magalhães entende que o Governo a que o CDS pertenceu dificultou o trabalho de Assunção Cristas, para além de suceder a um líder carismático.



Para o deputado Paulo Portas afirmou que seria um amigo do partido que deixou, mas nunca afirmou que seria um tutor, refere.





Nuno Magalhães acha que perante todo este cenário de instabilidade e mudança no CDS, Portas está a gerir o silêncio, e gostava de ver regressar o antigo líder à atividade política, mas não como presidente do partido.