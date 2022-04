Paulo Portas presente no congresso do CDS para demonstrar "sinal de confiança e admiração" por Nuno Melo

Paulo Portas esteve presente no Congresso do CDS, em Guimarães, para "usar o direito de voto" em "circunstâncias absolutamente excecionais". O antigo líder do partido afirma que, com o seu voto, quer demonstrar um "sinal de confiança e admiração pela coragem e determinação" de Nuno Melo.