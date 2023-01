Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, em entrevista à Antena1, caracteriza António Costa como determinado e trabalhador, diz que há caminhos a trilhar com o PS, e recorda Pedro Nuno Santos como empenhado e dedicado na construção da solução de 2015.Os protagonistas não são indiferentes, mas o principal são as escolhas políticas de cada um. Neste sentido, Paulo Raimundo diz que há caminhos a trilhar com o PS, mas deve ser o Partido Socialista a regressar ao caminho que abandonou.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena 1, Natália Carvalho.