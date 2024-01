O secretário-geral do PCP reuniu-se com o bastonário da Ordem dos Médicos. Carlos Cortes avançou que vai pedir ao ministério da Saúde ainda este mês para construir um plano para o próximo Inverno, para não se repetir o que se passa nas urgências.



Diz que é necessário uma campanha de informação junto das pessoas e um reforço antecipado dos cuidados de saúde primários e da resposta dos hospitais.



O secretário-geral do PCP avisa que é preciso abrir um caminho novo de valorização das carreiras dos profissionais de saúde e dar-lhes condições de trabalho.