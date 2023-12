O secretário geral do PCP considera que António Costa tinha todas as condições para resolver ou, pelo menos, abrir caminhos para encontrar soluções para os problemas do país, e acabou por não resolver nada e desperdiçar dois anos de governação.

Paulo Raimundo aponta, ainda, para a ausência do assumir de responsabilidades políticas na mensagem de Natal do primeiro-ministro.



Declarações efetuadas após a visita ao Conselho Português para os Refugiados, onde o líder do PCP ouviu que faltam recursos para apoiar os dois mil migrantes de que se ocupam.