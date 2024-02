O líder do PCP considera que o PS e o PSD são os responsáveis políticos pelos problemas na justiça. Paulo Raimundo disse que, por isso, não poderá haver um pacto na Justiça entre entre os dois partidos, como propôs o ex-líder social-democrata, Rui Rio.

Numa arruada no concelho de Valongo, Raimundo falou dos casos que estão a ser investigados na Madeira, dizendo que no arquipélago poucos foram surpreendidos com a noticia