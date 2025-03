No comício de aniversário do Partido Comunista, em Lisboa, o secretário-geral do partido disse que foi a moção de censura apresentada pelo PCP que obrigou o primeiro-ministro a anunciar uma moção de confiança.



Sobre eleições legislativas antecipadas, Paulo Raimundo afirma que podem e devem constituir uma oportunidade de abrir caminho a uma outra política para o país.