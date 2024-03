Oriana Barcelos, Antena1

O secretário geral do PCP desfilou na Baixa da Banheira, onde chegou depois de uma viagem de comboio. A CDU já tinha estado esta manhã na Lisnave, em Setúbal, e tem agenda de campanha esta tarde, em Évora, para assinalar os 103 anos do PCP, num comício que vai contar com a presença de Jerónimo de Sousa.