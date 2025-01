Raimundo discorda de Ventura quanto a Conselho de Estado sobre segurança

Em declarações à margem de uma iniciativa em Mem-Martins, no concelho de Sintra, Paulo Raimundo foi também questionado sobre os projetos de lei que vão ser discutidas esta semana no Parlamento, sobre o alargamento do prazo da interrupção voluntária da gravidez.O secretário-geral dos comunistas admitiu que o atual quadro parlamentar é mais suscetível a recuos do que a avanços em matéria de aborto.Já PCP e PS propõem um alargamento do prazo de acesso ao aborto para as 12 semanas, em vez das atuais dez. As iniciativas são discutidas no Parlamento na próxima sexta-feira.