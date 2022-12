Paulo Raimundo diz que luta dos trabalhadores vai contar para aumentos salariais

Paulo Raimundo avisa que não só só os patrões que definem os aumentos salariais e que a luta dos trabalhadores também vai contar. O novo secretário-geral do PCP esteve na Covilhã e lembrou, a este propósito, que prognósticos sobre o assunto só mesmo no fim do jogo.