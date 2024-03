Paulo Raimundo não acredita em mudança de resultados das eleições

Paulo Raimundo defende que é uma ilusão acreditar que ainda há hipótese de a esquerda formar uma maioria no Parlamento.







Aos jornalistas o líder do PCP insiste ainda na ideia de que, mesmo sem estar no papel, a direita vai fazer acordos com o Chega.



Paulo Raimundo acredita que é claro que vão existir entendimentos entre a direita e o Chega na Assembleia da República.







O secretário-geral comunista falava depois de uma reunião com o partido ecologista Os Verdes para avaliar os resultados das eleições.