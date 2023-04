Paulo Raimundo recebeu plataforma sindical dos professores

Foto: André Kosters - Lusa

A plataforma sindical dos professores reuniu-se esta manhã com o secretário-geral do PCP. Entre as questões debatidas esteve a contagem integral do tempo de serviço. Para Paulo Raimundo, a luta vai ter de continuar e o governo terá de arranjar soluções.