Paulo Rangel acusa António Costa de ser o responsável por graves insucessos no país

Paulo Rangel acusa António Costa ser o responsável por graves insucessos do país e de ter feito "foguetório" no debate do estado da nação, sem responder a perguntas. O eurodeputado, agora número dois de Luís Montenegro, disse, na Grande Entrevista da RTP, que este é um governo esgotado, que desmantelou o Serviço nacional de Saúde e que atira areia para os olhos dos portugueses.