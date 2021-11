Paulo Rangel determina taxa de crescimento de 3 a 3,5% para o país

Esse foi um dos temas que o eurodeputado abordou num encontro com militantes do distrito de Aveiro, que decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, cuja plateia se revelou insuficiente para os cerca de 250 participantes social-democratas.Rangel realçou ainda que, quando António Costa chegou ao poder, o estado em que encontrou a nação lhe permitia ter feito mais.", declarou.O candidato lamenta, por isso, que, seis anos depois, perante "a degradação dos serviços públicos" em geral e face a situações como "o colapso das urgências hospitalares" e "a falta de professores" em particular, o país esteja agora "estagnado, inerte, sem reação, acabrunhado até e, às vezes, indiferente", motivando pessoas "céticas e tristes, que não veem nenhuma saída no horizonte".", sublinhou.", declarou.Quanto às declarações de Rio alegando que Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro, o eurodeputado e candidato a novo líder dos sociais-democratas garante: "Ao contrário de outros, eu não estou é preparado para ser vice-primeiro-ministro".

Paulo Rangel disputa em 27 de novembro a liderança do PSD com Rui Rio.