Paulo Rangel diz ser cedo para falar sobre eventual candidatura a líder do PSD

Reunidos esta noite, os líderes das distritais do PSD garantiram que nãodiscutiram nomes de possíveis candidatos à liderança do partido mas, disseram aos jornalistas que os nomes de Luís Montenegro e de Paulo Rangel seriam excelentes presidente do PSD.