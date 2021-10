Paulo Rangel. Encontro com Presidente foi de cortesia institucional

Paulo Rangel reage às críticas e explica que o encontro com Marcelo Rebelo de Sousa serviu para se apresentar como candidato à liderança do PSD. O eurodeputado classificou o encontro como a coisa mais natural do mundo e acusou Rui Rio de se "vitimizar" e de ter sido uma desilusão dentro e fora do partido. Sobre o chumbo do Orçamento, Paulo Rangel diz que se trata de um divórcio da esquerda que vai deixar marcas.