Paulo Rangel recebe apoio de Fernando Ruas

Foto de Tiago Petinga-Lusa

No comício desta quinta-feira, em Viseu, Ruas fez um discurso elogioso a Paulo Rangel, que retribuiu com mais elogios, como testemunhou a jornalista Ana Isabel Costa.



Fernando Ruas foi apresentado como “a grande referência autárquica” do concelho e referiu-se ao cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, como “o melhor dos 21 eurodeputados portugueses”.



O eurodeputado e ex-autarca de Viseu Fernando Ruas considerou “um sinal de desconsideração e desconfiança” por parte do PS e do Governo a Pedro Marques que o candidato socialista às europeias “não apareça nunca sozinho”.