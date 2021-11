Paulo Rangel só admite cenário de vitória eleitoral do PSD

Rui Rio diz que quer "construir uma nova maioria sem linhas vermelhas, à esquerda ou à direita". Paulo Rangel recusa um "tabuleiro de xadrez na política" e só fala num cenário de vitória do PSD. As duas candidaturas entregaram hoje as assinaturas necessárias para concorrer à liderança do partido.