PCP acusa Governo de se desculpar com a guerra

Em Monforte, Paulo Raimundo afirmou que o despovoamento, o défice demográfico e o encerramento de serviços não se resolvem com lamentos nem com a desculpa da guerra.



Pelas contas do PCP, não há duvidas de que uma sociedade doente custa sempre mais que o investimento necessário no SNS e se o dinheiro é público deve ser usado para financiar os serviços públicos.