O secretário-geral do PCP considera que a proposta de Luís Montenegro, de ser substituído pelo presidente do CDS, Nuno Melo, em dois debates televisivos, é uma tentativa da Aliança Democrática fugir aos problemas do país.

Paulo Raimundo garante que está disposto a encontrar uma solução para a realização do debate, caso se trate um problema de agenda do Líder do PSD.