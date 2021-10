PCP acusa o Presidente da República de ser uma fator de instabilidade

Os comunistas recusam a ideia de que ir a votos é inevitável e lançam o desafio da apresentação de um novo Orçamento do Estado.



Vasco Cardoso, membro do comité central e da comissão política do PCP, garante no entanto que o partido nunca teve ilusões em relação ao PS.