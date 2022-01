PCP acusa PS e PSD de só se lembrarem da regionalização durante a campanha eleitoral

"Quer o PS, quer o PSD, quando se aproximam as eleições, são tomados por um súbito apego à regionalização. Naturalmente, sendo falso esse apego, rapidamente é esquecido. Feitas as promessas, colhidos os votos, lá ficou a promessa para trás e esquecida no tempo", sustentou João Oliveira.



Quando PS e PSD se debruçam sobre a regionalização, prosseguiu João Oliveira, criam "falsas soluções de descentralização", que não significam mais do que "a transferência de encargos para as autarquias e a desresponsabilização do Estado, com prejuízos diretos para as populações".



João Oliveira substitui o secretário-geral do PCP, Jerónimo Sousa, enquanto recupera de uma cirurgia.