PCP anuncia comício comunista para junho em Lisboa

Jerónimo de Sousa considera que os 850 milhões de euros que o Governo transferiu para o novo banco vão fazer falta noutro lado. O Secretário-Geral do PCP fez o balanço do Comité Central de ontem e anunciou um comício comunista para o início do mês em Lisboa. Afirmou ainda que a festa do Avante se vai realizar se estiverem reunidas as condições de segurança.