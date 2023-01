PCP anuncia que vai votar contra a moção da Iniciativa Liberal

O debate e votação da moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal vai realizar-se na quinta-feira, decidiu hoje a conferência de líderes parlamentares.

Perante os jornalistas, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, começou por salientar que merecem ser censuradas e rejeitadas "as políticas de favorecimento dos grupos económicos que conduzem a maiores desigualdades e injustiças".

"Essas são opções políticas prosseguidas pelo Governo do PS, mas que a própria Iniciativa Liberal quer aprofundar e intensificar esse mesmo caminho. Ora, consideramos que deve haver uma rutura com o caminho que está a ser seguido", afirmou Paula Santos.

A presidente do Grupo Parlamentar do PCP considerou "essencial a adoção de uma política de favorecimento de valorização do poder de compra, dos salários e das pensões, com reforço do investimento dos serviços públicos e aposta na produção nacional".

"Porém, a moção apresentada pela Iniciativa Liberal nada contém relativamente a estes aspetos e aponta é exatamente para o contrário com uma perspetiva de ataque a direitos, privatização de empresas estratégicas fundamentais para o país e privatização também na área da saúde. Portanto, essa moção de censura da Iniciativa Liberal irá ter mo voto contra do PCP", frisou.