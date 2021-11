PCP aponta o dedo aos que anunciam a morte do partido

A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que uma maioria absoluta do PS é a incerteza absoluta dos portugueses.Catarina Martins acrescenta que Cavaco Silva e José Sócrates foram exemplos do perigo do poder absoluto. Críticas partilhadas pelo secretário geral do PCP, que também apontou o dedo aos que anunciam a morte do partido.