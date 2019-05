PCP bate com a porta a "chantagens e ultimatos"

"A decisão do Governo de abrir um clima de crise, ameaçar com a sua demissão e tentar condicionar a Assembleia da República a pretexto de um direito consagrado nos orçamentos de 2017 e 2018 é uma manobra de chantagem que resulta do calculismo eleitoral", reagiu João Oliveira, depois de António Costa ter afirmado que a aprovação final global do diploma em causa implicará a demissão do Governo.



O líder parlamentar do PCP rejeita que as propostas aprovadas na quinta-feira em sede de especialidade comportem "qualquer impacto orçamental em 2019", acentuando que o partido "não se deixará condicionar" e manterá a posição na votação final global.



"A chantagem do Governo com o PCP não funcionará", reforçou João Oliveira.