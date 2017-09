PCP chama secretária de Estado da Habitação ao parlamento sobre casas degradadas

Lusa08 Set, 2017, 17:44 | Política

"Importa conhecer os passos já dados pelo Governo e o grau de concretização da resolução aprovada na Assembleia da República de forma a conhecer efetivamente a dimensão da realidade concreta e que medidas pretende adotar para assegurar a todos o direito à habitação", lê-se no texto apresentado pelos comunistas à Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Os deputados do PCP referem casos específicos de locais em que existem casas sem as devidas condições de habitabilidade: bairro das Terras da Costa (Almada), 06 de Maio e da Estrada (Amadora), da Torre (Loures), Barruncho, Olival das Pancas e Menino de Deus (Odivelas), da Bósnia (Sintra), vale de Chícharos (Seixal) e as denominadas ilhas da cidade do Porto.