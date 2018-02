PCP critica empenho de PSD, CDS e PS em bloco central para atacar trabalhadores

Lusa17 Fev, 2018, 18:58 | Política

Para Jerónimo de Sousa, os apelos para a "libertação do Governo do PS da dependência da esquerda não deixam dúvidas acerca dos objetivos" das "forças do grande capital e dos setores políticos a eles associados no PSD, no CDS, mas também no interior do PS", por estarem "cada vez mais empenhados" num bloco central, com vista a "intensificar a exploração e retomar o rumo de liquidação de direitos" dos trabalhadores.

O líder do PCP, que falava na sessão pública de encerramento da XII Assembleia de Organização Regional do Porto, alertou ainda para as "operações de cosmética do PSD, com a mudança de líder", observando que no congresso dos sociais-democratas, que se iniciou na sexta-feira em Lisboa, deixou claro que aquele partido voltaria "a repor cortes, a atacar salários e direitos".