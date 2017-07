PCP critica "indigna condenação" de Lula da Silva

Lusa 13 Jul, 2017, 17:11 | Política

"A indigna condenação em primeira instância do ex-presidente Lula da Silva pelo Juiz Sérgio Moro consubstancia um processo eminentemente político, parte integrante e indissociável do golpe de Estado institucional que determinou a destituição da presidente Dilma Rousseff", lê-se num comunicado do gabinete de imprensa do PCP.

Para os comunistas portugueses, a condenação tem uma "natureza política" que "se torna tão mais evidente, quando é amplamente denunciada a não comprovação da acusação de que Lula da Silva é alvo" e por a sua candidatura às próximas presidenciais ser "encarada como uma séria ameaça pelos setores golpistas à continuação do seu plano de ataque à democracia e soberania do Brasil, aos direitos políticos, sociais, económicos do povo brasileiro".

Convicto de que "a justiça acabará por ser reposta", o PCP "reafirma a sua solidariedade aos comunistas e demais forças progressistas, democráticas e patrióticas brasileiras, aos trabalhadores e povo brasileiro e à sua luta contra o processo golpista das forças reacionárias e do imperialismo e seu plano anti-democrático, anti-social e anti-patriótico".

Na quarta-feira, Lula da Silva foi considerado culpado de ter recebido vantagens ilícitas da construtora OAS num processo que investiga a propriedade de um apartamento de luxo no Guarujá, cidade do litoral de São Paulo.

A sentença foi dada pelo juiz Sérgio Moro, que conduz os julgamentos em primeira instância da Operação Lava Jato.

O magistrado considerou que Lula da Silva recebeu o apartamento como vantagem indevida para favorecer os interesses da OAS junto do Governo brasileiro.

O ex-Presidente brasileiro foi condenado a nove anos e meio de prisão, mas irá recorrer da sentença em liberdade.