PCP critica "novas censuras" que "hostilizam" quem contraria "pensamento único"

Estrela Silva - Lusa

O secretário-geral comunista insurgiu-se hoje contra as "novas censuras" a pretexto da guerra na Ucrânia, praticadas "à revelia dos tão proclamados valores ocidentais", que "hostilizam e 'queimam' na praça pública" os que contrariam as "autoridades do pensamento único".