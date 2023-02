PCP critica visita de Joe Biden à capital ucraniana

O secretário-geral do PCP aproveitou também para criticar o plano do Governo para a habitação, no dia em que se assinalam 100 dias desde a sucessão de Jerónimo de Sousa.Depois de um périplo nacional, o dia começou rodeado das mulheres do movimento democrático das mulheres, sem esquecer outros temas importantes que precisam de resolução urgente.Paulo Raimundo considera que o pacote de medidas para a habitação do Governo "não resolve" os problemas dos portugueses no presente, apesar das "boas intenções" para o futuro.