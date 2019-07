PCP defende gratuitidade em creches e medicamentos

Foto: Antena 1

O Partido Comunista quer que as creches para todas as crianças até aos três anos de idade sejam gratuitas até 2023.



João Oliveira disse à Antena 1 que o Estado "devia garantir o acesso à gratuitidade da creche” de forma a proporcionar às famílias “a segurança e a certeza de poderem beneficiarem de uma solução gratuita”.





Na área da saúde, o PCP quer facilitar o acesso de medicamentos de forma gratuita a um grupo de pessoas mais alargado e especializado.



A proposta do PCP, segundo o líder parlamentar comunista, é a “dispensa gratuita de medicamentos para os doentes crónicos, para as famílias com carências económicas e também para doentes com mais de 65 anos”.



Nos transportes o objetivo dos comunistas é o mesmo: caminhar para a gratuitidade.



Entre as propostas do programa eleitoral, consta também a ideia de reduzir a taxa máxima de IVA para 21 por cento.