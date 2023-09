Paulo Raimundo defende que o Governo devia avançar com uma moratória nos créditos à habitação, como aconteceu durante a pandemia.

À margem de uma visita à Feira de São Mateus, em Viseu, o secretário-geral do PCP apontou três medidas que o executivo devia tomar já para travar a crise na habitação.



Para além da moratória, Paulo Raimundo fala num travão ao aumento das rendas e no alargamento do apoio aos estudantes deslocados.