PCP defende reforço de medidas de prevenção na saúde pública

Em comunicado e na sequência da confirmação na segunda-feira de dois casos positivos do novo coronavírus em Portugal, o PCP destaca a importância do reforço das medidas de prevenção em detrimento da "procura sensacionalista e alarmista que tem rodeado a cobertura mediática deste surto epidémico, geradora de um clima de intranquilidade desproporcionado".

No entendimento do PCP, é muito importante criar medidas de capacitação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no sentido de o preparar "para eventuais exigências que se venham a colocar".

"Na verdade, a própria desresponsabilização já declarada pelo setor privado, releva a importância do SNS, que mais uma vez se confirma como o único e real instrumento para uma resposta adequada, universal e pronta à situação e ao direito à saúde dos portugueses", é referido.

Os comunistas alertam também para "posicionamentos e objetivos que alimentados a partir da exacerbação extrema da doença visam abrir espaço a objetivos políticos alheios a uma resposta séria ao problema".

"As insinuações sobre uma alegada inadequação da Constituição da República para no seu quadro serem adotadas medidas preventivas ou profiláticas, designadamente a "quarentena", sendo desprovidas de fundamento põe a nu intenções de aproveitamento político do surto epidémico", frisa o PCP.

O PCP alerta ainda para o que diz serem manobras que a "pretexto do Covid-19 setores do grande patronato ensaiam no sentido de, não só pôr em causa direitos dos trabalhadores, como também, procurar identificar na doença uma oportunidade para garantir apoios com dinheiros públicos, diretos ou indiretos, para lá do que a situação concreta representa".

No que diz respeito ao anúncio do Governo de que os trabalhadores da administração pública vão receber salário a 100% em caso de quarentena por possibilidade de contágio do novo coronavírus, o PCP, sublinha que devem cobrir integralmente o conjunto de remunerações, subsídios e direitos dos trabalhadores.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou na segunda-feira os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.

Um tripulante português de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.