PCP defende "respostas concretas" para cumprir sonhos dos jovens

Lusa25 Abr, 2019, 14:12 | Política

Para o secretário-geral comunista, o discurso do Presidente da República na sessão solene comemorativa dos 45 anos do 25 de Abril, no parlamento, em Lisboa, teve "coisas importantes", mas também ficou "marcado por ausência das questões concretas que dariam mais alegria e mais futuro à juventude".

"O que gostaria de sublinhar é que a concretização dos objetivos e das perspetivas dos jovens portugueses passa muito por soluções concretas. Desigualdades sociais sim, mas pode um jovem sentir-se bem, constituir vida a ganhar 600 euros?", questionou Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas no parlamento.

O secretário-geral do PCP reforçou ainda que, na concretização dos objetivos e perspetivas dos jovens portugueses, a "questão do salário" é importante tal como a questão "do vínculo" laboral e da conciliação da vida profissional e familiar.

"Sem o apoio às crianças e aos pais, os jovens naturalmente têm dificuldades em concretizar muitos sonhos, designadamente o direito a ter filhos", frisou.

No seu discurso na sessão solene no parlamento, o Presidente da República pediu "mais ambição" para resolver os problemas do país e dos "jovens de 2019", cujas ambições comparou às dos "jovens de 1974".

Para o Presidente da República, é preciso "mais ambição no Portugal pós-colonial, mais ambição na democracia, mais ambição na demografia, mais ambição na coesão, mais ambição na era digital e mais ambição na antecipação do futuro do emprego e do trabalho".