PCP denuncia "uma grande desconfiança das pessoas"

António Filipe, deputado comunista, considerou que "as pessoas acham que não se aprendeu nada com aquilo que aconteceu no passado mês de Julho"



O deputado do PCP afirmou que "todos temos a confiança que há uma grande desconfiança das pessoas. Sentem que depois do que aconteceu (...) as pessoas sentem que não foram tomadas medidas com a celeridade e eficácia que se impunha".