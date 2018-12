PCP disponível para aperfeiçoar registo de presenças na AR

Lusa08 Dez, 2018, 20:27 | Política

Vila Real, 08 dez (Lusa) -- O secretário-geral do PCP disse hoje que o PCP está disponível para implementar medidas que aperfeiçoem o controlo de registo de presenças na Assembleia da República e garantiu que o seu partido nada tem a recear nesta matéria.

"O PCP, admitindo que em todas as bancadas há gente séria, está completamente à vontade em matéria de ética no exercício de cargos públicos, nomeadamente dos seus deputados na Assembleia da República (AR)", afirmou Jerónimo de Sousa, num encontro com dirigentes do partido, em Vila Real.

O secretário-geral do PCP falou a propósito deste tempo "em que se mete no mesmo saco a política e todos os políticos a propósito de factos e episódios recentes na AR".

"O PCP nada tem a recear nessa matéria, nunca nenhum deputado do PCP viu a sua presença registada sem estar presente, nunca nenhum deputado do PCP indicou uma morada onde não morasse, nenhum deputado do PCP recebeu reembolsos de viagens que não tenha feita", sublinhou.

Jerónimo de Sousa frisou que o PCP "está, como sempre esteve, disponível para discutir e implementar medidas que aperfeiçoem o controlo de registo de presença, nomeadamente com a exigência do registo expresso de presença proposto pelo presidente da AR, não bastando acionar o sistema para que a presença seja registada".

"Tudo isto pode ser importante, mas mais importante que isso é assumir os valores e princípios, estando na política para defender os interesses dos trabalhadores e do povo e não para defendermos os interesses próprios de cada um", salientou.

Jerónimo de Sousa falava durante o encerramento da 9.ª Assembleia de Organização Regional de Vila Real do Partido Comunista Português. que decorreu hoje sob o lema "Reforçar o PCP. Valorizar a Região. Sim é possível!".