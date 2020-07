PCP diz que Governo PS está a "demarcar-se" da política dos últimos cinco anos

Foto: Carlos Barroso - Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou esta tarde que o Governo PS está a "demarcar-se das políticas dos últimos cinco anos", reagindo assim às declarações recentes do secretário-geral do PS, António Costa.