PCP diz que não vê desejo de eleições nos desejos dos portugueses

Paulo Raimundo lembra que há um ano também não havia razão para se criar uma crise política e que aí tanto primeiro-ministro como presidente tiveram culpas no cartório. Alegavam a necessidade de mais estabilidade no país e agora está à vista que não há.Questionado sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ainda não ter reagido à decisão de António Costa de travar a saída de João Galamba do governo, o líder do PCP considera importante escutar a palavra do presidente e sublinha que não se pode acusar Marcelo de silêncio.