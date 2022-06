PCP diz que problemas do SNS não se resolvem com discursos inflamados

Jerónimo de Sousa diz que os problemas no Serviço Nacional de Saúde não se resolvem com discursos inflamados e muita retórica. Nas jornadas parlamentares do PCP que arrancaram esta manhã em Palmela, o secretário-geral do partido critica o Governo pela falta de soluções que, diz se estendem à espiral de preços nos bens de primeira necessidade.