PCP diz que PS quer portugueses a pagar uma eventual nova crise

Foto: José Coelho/Lusa

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, acusou hoje o PS de, criadas as condições, “querer retomar as políticas” de convergência com o PSD e o CDS, “transferindo para o povo qualquer dificuldade ou crise que surja”.





O líder comunista alertou, ainda, para a necessidade de ser “conseguido um resultado nas eleições de 6 de outubro” que “não faça voltar para trás o que foi conseguido nesta legislatura”.





Jerónimo de Sousa este no Porto, numa intervenção no âmbito da apresentação da primeira candidata da CDU para este círculo eleitoral às legislativas, Diana Ferreira.