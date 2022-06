PCP diz que situação do SNS é pior do que há seis meses

Jerónimo de Sousa diz que a situação do Serviço Nacional de Saúde é hoje pior do que há seis meses quando o PCP tentava negociar com o governo o orçamento de estado. O líder comunista acusa o governo de ter recusado todas as propostas que PCP tentou negociar durante meses.