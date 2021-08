PCP e BE dão os primeiros sinais na discussão do Orçamento de Estado

Na sequência das críticas do primeiro-ministro à direita, Catarina Martins concorda, mas insiste que há ideias à esquerda para debater o futuro do país.



Ideias que passam também pela execução do Plano de Recuperação e Resiliência que Jerónimo de Sousa diz tarda e está cada vez mais dirigido ao lado errado da solução dos problemas do país: os negócios dos grandes grupos económicos.