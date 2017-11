Partilhar o artigo "PCP e BE só dão a cara quando para as coisas boas", diz Assunção Cristas Imprimir o artigo "PCP e BE só dão a cara quando para as coisas boas", diz Assunção Cristas Enviar por email o artigo "PCP e BE só dão a cara quando para as coisas boas", diz Assunção Cristas Aumentar a fonte do artigo "PCP e BE só dão a cara quando para as coisas boas", diz Assunção Cristas Diminuir a fonte do artigo "PCP e BE só dão a cara quando para as coisas boas", diz Assunção Cristas Ouvir o artigo "PCP e BE só dão a cara quando para as coisas boas", diz Assunção Cristas