PCP e CDS vão abster-se na proposta do PSD de baixa do IVA

Em conferência de imprensa, João Oliveira afirmou que, no Parlamento, o PCP vai votar a favor do princípio da baixa do IVA, mas abster-se na parte do artigo que prevê as contrapartidas e que "condicionam a aplicação" da medida.



Com esta posição, o PCP pode comprometer a aprovação desta medida do PSD que é contestada pelo PS e pelo Governo, que dramatizou a sua aprovação.





Pouco depois, o CDS-PP anunciou que também vai abster-se na proposta do PSD para baixar o IVA na luz, disse à agência Lusa uma fonte da direção da bancada centrista.



A abstenção é válida tanto para a proposta de descida do IVA como na parte das contrapartidas com que os sociais-democratas pretendem compensar a perda de verbas, acrescentou a mesma fonte.







Já o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) vai votar a favor da baixa do IVA de 23% para 6% para consumo doméstico, mas irá votar contra a proposta das contrapartidas com que os sociais-democratas pretendem compensar a perda de verbas.



Dado que não tem assento na comissão de Orçamento e Finanças, que está reunida desde as 16h00 para as votações na especialidade, o PEV só pode votar se forem avocadas as normas quanto ao IVA para o plenário de quinta-feira.



A avocação é uma figura regimental que permite repetir, no plenário, uma votação feita em comissão, ou para tentar inverter ou confirmar uma votação.



A proposta de Rui Rio



As declarações dos partidos surgem depois de, esta quarta-feira, Rui Rio ter alterado na Assembleia da República a sua proposta de redução do IVA da eletricidade para consumo doméstico de 23% para 6%, agora com efeitos a partir de outubro, e o Bloco de Esquerda ter admitido viabilizá-la nas votações de hoje.



O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, advertiu de seguida o PSD que terá de assumir "por inteiro" a responsabilidade pelas propostas que apresentou, inclusivamente se proporcionam condições de governabilidade.



"O debate é democrático e respeitamos o parlamento. Mas têm de assumir as consequências por inteiro. Inclusivamente se criam ou não condições para governar o país", declarou o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dirigindo-se à bancada do PSD.



As votações de todos os artigos relativos ao IVA, incluindo os que preveem a redução da taxa deste imposto para a eletricidade, foram adiadas para o final dos trabalhos, a pedido do PS.





c/ Lusa