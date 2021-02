PCP exige salário por inteiro a pais de estudantes até aos 16 anos

Jerónimo de Sousa exige o pagamento do salário total aos pais de estudantes até aos 16 anos que tiveram de ficar em casa para acompanhar os filhos. O líder do PCP pretende também que o governo considere também dar computadores com acesso à internet a todos os alunos do ensino obrigatório.